Тяжелое железо «сбежало» из ядра Земли

Утечка тяжелых изотопов железа из ядра планеты в верхние слои ее литосферы стала причиной сейсмических аномалий, которые происходят на границе между ядром и мантией Земли, предположил международный коллектив ученых.

Исследовали из США и Дании установили, что материя ядра постоянно просачивалась в верхние слои литосферы. Это объясняет, почему в породах мантии значительно больше тяжелого железа, чем в астероидах-хондритах, которые состоят из первичной материи Солнечной системы.

Ядро Земли состоит из двух слоев — твердого металлического ядра в центре и внешнего слоя из жидкого железа и никеля. Этот расплав постоянно движется, в результате вокруг планеты существует магнитное поле, которое защищает жизнь на поверхности от космического излучения.

Однако последние наблюдения за структурой ядра Земли указывают, что внутри него может скрываться не два, а три отдельных слоя, пишет Nature Geoscience. Новый слой имеет толщину примерно в 200 километров и соприкасается с ядром.

Сейсмологи обнаружили в этой зоне небольшие области, в которых скорость движения сейсмических волн загадочно падала. Исследователи предположили, что аномалии вызваны железными «пузырями», которые «сбежали» из ядра.

По расчетам, в данном процессе участвует тяжелое железо-57. Оно влияет на стабильность пограничного слоя. Накопление такого железа способно порождать плюмы — вертикальные потоки раскаленной магмы.

В некоторых случаях эти фрагменты материи ядра могут достигать поверхности Земли. Это объясняет, почему в лаве некоторых подводных вулканов у берегов Гавайских островов и архипелага Самоа необычно много тяжелого железа.