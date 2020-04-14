Кузбасс запретил выезд из региона, прибывших отправят на карантин

Жителям Кузбасса запрещено выезжать за пределы региона, а также посещать парки, все прибывающие в область отправятся на двухнедельный карантин, такие изменения утвердил губернатор Сергей Цивилёв.

Цивилёв подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».

Теперь в Кемеровской области запрещается посещение парков, скверов, иных мест культуры и отдыха, детских площадок, а такжепоездки за пределы Кузбасса, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью. Несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах без родителей.

Прибывающие на территорию Кузбасса любыми видами транспорта из всех регионов России будут изолированы на 14 дней. Карантин для граждан, не проживающих на территории региона, будет осуществляться по месту прибытия (исключая гостиницы, общежития) или в обсерваторе.

Также приостанавливается проведение религиозных массовых обрядов и церемоний всех конфессий. Это значит, что пасхальная служба пройдет в режиме онлайн. При этом сами церкви не закрываются.

В Кузбассе, по данным на 14 апреля, коронавирусная инфекция диагностирована у 16 человек. 13 лечатся в больницах, один находится на кислородной поддержке. Трое выздоровели и выписаны.