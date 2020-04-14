НАВЕРХ

Кузбасс запретил выезд из региона, прибывших отправят на карантин

Источник:
Sibnet.ru
397 0
Фото: © Андрей Кучеренко, Sibnet.ru

Жителям Кузбасса запрещено выезжать за пределы региона, а также посещать парки, все прибывающие в область отправятся на двухнедельный карантин, такие изменения утвердил губернатор Сергей Цивилёв.

Цивилёв подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».

Теперь в Кемеровской области запрещается посещение парков, скверов, иных мест культуры и отдыха, детских площадок, а такжепоездки за пределы Кузбасса, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью. Несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах без родителей.

Прибывающие на территорию Кузбасса любыми видами транспорта из всех регионов России будут изолированы на 14 дней. Карантин для граждан, не проживающих на территории региона, будет осуществляться по месту прибытия (исключая гостиницы, общежития) или в обсерваторе.

Также приостанавливается проведение религиозных массовых обрядов и церемоний всех конфессий. Это значит, что пасхальная служба пройдет в режиме онлайн. При этом сами церкви не закрываются.

В Кузбассе, по данным на 14 апреля, коронавирусная инфекция диагностирована у 16 человек. 13 лечатся в больницах, один находится на кислородной поддержке. Трое выздоровели и выписаны.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Новосибирске
Подъезд дома в Кузбассе изолировали из-за больного COVID-19
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
смотреть все
Кузбасс #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин введет экстраординарные меры против COVID-19
•
Россиянам предложили раздать деньги
•
Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны
•
Цена золота побила многолетний максимум
Подробности
•
Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
Как это работает
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Новосибирске
Сибирь 14.04.2020 21:36
Подъезд дома в Кузбассе изолировали из-за больного COVID-19
Сибирь 14.04.2020 20:17
Кузбасс запретил выезд из региона, прибывших отправят на карантин
Сибирь 14.04.2020 19:47
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
Сибирь 14.04.2020 19:17
Самое популярное
Медведи сменили туристов в Шерегеше
12724
Число зараженных коронавирусом возросло в Хакасии
5779
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
5565
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
4798
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин введет экстраординарные меры против COVID-19
•
Россиянам предложили раздать деньги
•
Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны
•
Цена золота побила многолетний максимум
Подробности
•
Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Сначала тебя ограбят, потом оштрафуют... а если возмутился, то и поколотят 😀

jidok

Просто у населения забирают доходы, оставляя им расходы и долги и добавляя штрафы.Якобы это подымет ыканомику...

Иркут 69

На одного работающего по три надзирателя....

Danilon

Интересно придумали ..."Грабить во время пожара". Так гласит одна умная стратагема. Но древние китайцы...

Иркут 69

Они скоро исправятся... и дополнят список. Какое нибудь "росказачество" во главе с тем атаманом, который...