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Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Army Signal Corps

Госдума приняла закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны. Согласно документу, день воинской славы переносится со 2 на 3 сентября.

Парламентарии в законе ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР, который в 1945 году принял документ под названием «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией».

Кроме того, на оборотной стороне медали «За победу над Японией», которой советское правительство награждало участников боев в послевоенные годы, также указано: «3 сентября 1945».

Отмечается, что поправки направлены на «сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

Во всем мире окончание Второй мировой войны отмечается 2 сентября. Представители Японии поставили подписи под актом капитуляции в 9 часов утра 2 сентября 1945 года на борту линейного корабля «Миссури» военно-морского флота США, военный конфликт официально завершился.

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