Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск

Семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Томской области во вторник, 14 апреля, двое заболевших выезжали за пределы региона, сообщила пресс-служба томского депздрава.

«Четверо — контактные заболевшего ранее, у троих источник заражения не установлен, при этом двое из них выезжали за пределы региона в Новосибирскую область. Эпидемиологи предполагают, что их заражение произошло в общественном месте, и продолжают работу по выявлению контактов», — говорится в сообщении.

В Томской области с начала эпидемии зарегистрировано 15 случаев заболевания: четыре человека выздоровели, 11 находятся на лечении.

Часть заболевших, диагноз которых подтвержден в понедельник и вторник, — родственники и друзья больного, проживающие с ним в одном населенном пункте. Эпидемиологи установили, что заболевшие принимали участие в одних и тех же семейных мероприятиях и встречах.

«Если бы они не игнорировали порядок самоизоляции, случаев заражения среди них было бы меньше. Не исключено, что из этого "очага" еще будут выявлены положительные диагнозы», — сказал вице-губернатор региона Иван Деев.