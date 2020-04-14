Путин введет экстраординарные меры против COVID-19

Для предотвращения распространения коронавируса необходимы экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на саммите Евразийского Экономического союза.

Путин отметил, что из-за распространения инфекции система здравоохранения уже сейчас испытывает большую нагрузку. «Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — цитирует президента сайт Кремля.

Глава государства отметил, что пандемия негативно повлияла на все стороны жизни, в том числе на экономику и социальную сферу. Для борьбы с заболеванием и минимизации его последствий потребуется тесное сотрудничество между государствами ЕАЭС.

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В частности, Путин напомнил, что Россия активно работает над созданием вакцины от коронавируса, создание лекарства быстро продвигается. «Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами», — сказал президент.

Встреча проходила в формате видеоконференции. Кроме Путина, в ней участвовали президент республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В совместном заявлении лидеров Армении, Белоруссии, России, Казахстана и Киргизии по итогам саммита ЕАЭС говорится о необходимости продолжать международную торговлю и инвестиционную деятельность в условиях пандемии коронавируса.