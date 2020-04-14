Храмы закрыли в Новосибирске после петиции

Новосибирцы не смогу посетить храмы в день Пасхи из-за коронавируса, этого добивались общественники с помощью петиции.

Петицию с требованием закрыть церкви в Новосибирске для посещения горожан подписали более 1,3 тысячи человек. Это связано с тем, что в Вербное воскресенье многие прихожане пошли в храм, так как губернатор региона Андрей Травников заявил, что не будет в этом препятствовать.

#Праздник Пора красить яйца: простые и красивые способы

«В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации главным государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, за исключением священнослужителей», — сообщается на сайте Новосибирской митрополии.

Богослужения во всех храмах Новосибирской епархии будут совершаться при участии только духовенства и приходских сотрудников, присутствие которых необходимо. Такие же меры ввели и в других регионах.

«Просим вас с пониманием отнестись к требованиям санитарно-эпидемиологических служб, оставаться дома, совершая усердную домашнюю молитву и участвуя в богослужениях при их видеотрансляции», — говорится в сообщении.