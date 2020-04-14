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Астрономы зафиксировали самую яркую вспышку сверхновой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Самую яркую на данный момент вспышку сверхновой зафиксировали астрофизики в далекой карликовой галактике в созвездии Дракона.

Мощность вспышки примерно в два раза выше, чем у предыдущего рекордсмена, сверхновой SN 2006gy, пишет Nature Astronomy. Сила сверхновых сравнивается по двум шкалам – по общему количеству энергии, выделенной во время взрыва, а также тому, какая доля приходится на свет.

Второй параметр обычно меньше 1% для нормальных сверхновых. В случае со вспышкой SN2016aps он был примерно в пять раз выше нормы, событие выработало рекордно большое количество света.

Исследование показало, что прародителем сверхновой была необычно крупная звезда массой в сто раз больше Солнца, возникшая после слияния двух звезд. Именно поэтому гибель светила могла породить рекордно большое количество энергии.

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