Лучшие бои UFC бесплатно покажут на Wink ТВ

Лучшие бои спортсменов UFC бесплатно покажут в онлайн-кинотеатре Wink. В их числе скандальные поединки россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Wink ТВ — цифровой видеосервис Ростелекома, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. С 16 марта сервис открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона 18 апреля отменился из-за эпидемии коронавируса. Но поклонники прославленного россиянина могут бесплатно посмотреть его самые зрелищные бои в видеосервисе Wink. В том числе знаменитый бой Нурмагомедова и Конора Макгрегора, состоявшийся в октябре 2018 года, который благодаря болевому приему закончился победой Хабиба. Тогда Нурмагомедов был объявлен победителем, но чемпионский пояс ему не вручили из-за рисков разрастания конфликта. Оба бойца покинули арену.

Также можно увидеть последний бой Нурмагомедова — 7 сентября 2019 года против Дастина Порье, который также выиграл Хабиб.

Кроме боев Нурмагомедова, в подборке есть и другие зрелищные схватки, в том числе женщин, например, бой Валентины Шевченко и Лиз Кармуш, Роуз Намаюнас и Джессики Андрадэ и других.

Смотреть лучшие бои UFC бесплатно можно все подписчикам сервиса Wink и новым пользователям — сразу после регистрации.