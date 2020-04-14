Сибирская сакура зацвела в Горном Алтае

Рододендрон Ледебура или маральник, полюбоваться цветением которого съезжаются туристы со всей страны, зацвел в Горном Алтае. Жители выкладывают снимки в социальных сетях.

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Сейчас маральник только начинается цвести. Массовое цветение маральника, когда горы будто «загораются» сиреневым и розовым цветами, обычно начнется в республике в мае. Он цветет практически по всей республике, но больше всего его в Онгудайском районе – за перевалом Чике-Таман.

Рододендрон Ледебура иногда ошибочно называют багульником, хотя это два совершенно разных растения. Это растение еще называют Сибирской сакурой.

Праздник цветения маральника уже несколько лет проводят в соседнем Алтайском крае, хотя там этого растения очень мало, и вообще не встречается так называемое ковровое цветение, как в республике.