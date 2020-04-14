Россиянам разрешили самим освящать куличи на Пасху

Русская православная церковь разрешила верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Согласно опубликованной инструкции, верующие должны «совершить благословение куличей, яиц и прочей пасхальной снеди», пропев тропарь Пасхи перед трапезой. Тропарь — специальное песнопение в церкви.

Текст песнопения приводится в сообщении РПЦ: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Затем следует окропить еду святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Ранее медики диагностировали коронавирусную инфекцию у 18 священников и монахов в храмах и монастырях Московской епархии РПЦ. Патриарх Кирилл призвал паству оставаться дома на предстоящие церковные праздники.