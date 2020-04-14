Дети заразились от родных коронавирусом в Хакасии

Восемь новых случаев заражения коронавирусом появилось в Хакасии, из них четверо — дети, сообщает пресс-служба правительства региона.

За последние сутки в Хакасии зарегистрировано восемь новых случаев коронавирусной инфекции. В республике, подтверждены 20 случаев заболевания. Три человека – выздоровели. Под медицинским наблюдением дома находятся 276 человек, еще 16 – в больницах.

Среди новых пациентов – четверо детей. Состояние – легкой и средней степени тяжести. Все новые случаи заражения произошли посредством контактов в семье либо на работе при несоблюдении санитарно-гигиенических норм, за пределы региона люди не выезжали.