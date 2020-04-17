Онлайн-концерт Полины Гагариной появился в Сети

Концерт, трансляцию которого Полина Гагарина вела из дома, стал доступен бесплатно в видеосервисе Wink, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Концерт Полины Гагариной, на котором она представила новую песню «Небо в глазах», прошел 10 апреля на Wink ТВ. Его посмотрели с 530 тысяч уникальных устройств (телевизоры, ноутбуки, планшеты, смартфоны), общее количество зрителей превысило 750 тысяч человек. Теперь он доступен бесплатно в записи для всех пользователей сервиса (новых подписчиков — сразу после регистрации).

«У меня впервые в жизни был домашний концерт и это было невероятно! Выступать дома и осознавать, что по ту сторону камеры, как оказалось, сотни тысяч зрителей — это было что-то сверхъестественное. Волнение зашкаливало и спасибо всем, кто был со мной в эти минуты. Самое главное, состоялось первое живое исполнение моей новой песни Небо в глазах», — сказала Гагарина.

На концерте прозвучали такие хиты, как «Колыбельная», «Кукушка», «Спектакль окончен», «Обезоружена», «Смотри» и другие. После концерта певица выложила фрагмент эфира с премьерой новой песни в своем аккаунте в Instagram, где его посмотрели более 1,5 миллиона раз.

«Гагарина принимала участие в концерте из своего загородного дома, где работала передвижная телевизионная станция с системой спутниковой связи. Каждый из четырех музыкантов участвовал в концерте с полным соблюдением правил изоляции. Поэтому все участники концерта видели себя только на видеоэкранах. Сведение картинки и звука из разных мест требовало тщательной координации, чтобы не разрушить атмосферу живого выступления», — сказал директор по контентной политике Ростелекома Александр Косарим.

Wink— цифровой видеосервис, объединяющий все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 тысяч позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера.