Боевой робот «Соратник» разработают в России

Стартовал первый этап опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию семейства боевых робототехнических комплексов «Соратник» в интересах Минобороны.

Компания-разработчик боевого робота «Уран-9» «766 УПТК» (входит в концерн «Калашников») опубликовала несколько документов о том, что до конца 2020 года должен быть выполнен первый этап составных частей ОКР под шифром «Соратник». Объем финансирования превышает 130 миллиардов рублей, приводит РИА Новости информацию с портала госзакупок.

Всего размещено шесть заявок. В числе разрабатываемых систем — силовая установка, система технического зрения, оптико-локационная станция, боевая машина и так далее.

Ранее «Соратником» назывался бронированный робототехнический комплекс, разработанный по инициативе концерна «Калашников». Однако на форуме «Армия-2019» Владимир Дмитриев (на тот момент гендиректор "Калашникова") заявил, что новые «Соратники» «будут совершенно другими изделиями».