Женщина с COVID-19 умерла в Бурятии после 17-дневной борьбы за жизнь

Женщина в Бурятии с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерла в Бурятии на 86 году жизни. Врачи боролись за ее жизнь 17 суток, но спасти пациентку не удалось, сообщил республиканский оперативный штаб.

«Мы констатируем смерть еще одного пациента, пожилой женщины 86 лет. Статус COVID-19 подтвержден 28 марта. У женщины были тяжелые хронические сопутствующие заболевания, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. С первого дня госпитализации пациентку положили в реанимацию, шесть суток она была на аппарате ИВЛ», — сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Пациентка находилась на динамичном мониторинге дистанционного консультационного центра Минздрава России, коррекция лечения проводилась московскими специалистами. Сейчас в инфекционной больнице проходят лечение 69 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За весь период выписаны с выздоровлением 22 человека, в том числе за прошедшие сутки выздоровело пять пациентов. В отделении реанимации находится семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Сейчас один пациент в возрасте 90 лет находится на аппарате ИВЛ.