Минздрав объяснил заражение вирусом фельдшера «скорой» в Новосибирске

Фельдшер скорой медицинской помощи в Новосибирске заразился коронавирусом, он не был в специальном костюме инфекциониста на вызове у возможной зараженной, сообщает оперштаб региона.

«Фельдшер Т. Д. работал в составе специализированной инфекционной бригады, выезжал на вызовы к пациентам с ОРВИ. Был обеспечен средствами индивидуальной защиты для контакта с пациентами этой категории (одноразовый халат, шапочка, маска, очки, перчатки). На момент вызова у пациентки не было диагноза «коронавирусная инфекция». Минздрав РФ в тот период не давал рекомендаций рассматривать каждый случай ОРВИ как подозрительный на COVID-19», — говорится в сообщении.

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На вызовы с подозрением на коронавирус и для транспортировки пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом бригады скорой медицинской помощи дополнительно обеспечивались респираторами и костюмами инфекциониста.

После изменения рекомендаций Минздрава РФ меры безопасности медиков, выезжающих на все вызовы ОРВИ, усилены.

Пациентку, с которой контактировал фельдшер, транспортировали в инфекционную больницу дважды. 23 марта пациентка отказалась от госпитализации, 26 марта с уже подтвержденным диагнозом, ее повторно доставила в стационар другая бригада. У фельдшера второй бригады тест на коронавирус – отрицательный.

С момента начала эпидемии коронавируса на станции скорой медицинской помощи в наличии есть необходимый для работы запас средств индивидуальной защиты: масок (2,5 тысячи штук), перчаток (275 тысяч штук), костюмов инфекциониста (200 штук), одноразовых халатов (800 штук), респираторов (299 штук). Запасы пополняются, поставки осуществляются регулярно.

Медикам, которые на работе могут заразиться коронавирусом, еженедельно делают тесты. А при появлении симптомов ОРВИ – немедленно.