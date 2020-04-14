Ученые нашли «слабое место» коронавируса

Исследователи обнаружили «слабое место» в оболочке вируса SARS-CoV-2, с его помощью можно будет создать эффективное лекарство.

SARS-CoV-2 связывается с клетками с помощью S-белков, которые покрывают вирусную частицу. S-белки покрыты небольшими углеводными молекулами, которые за счет содержания малого количества специфической молекулярной информации скрывают вирус от иммунитета.

Благодаря этому вирус долгое время может развиваться в организме незаметно. Однако британские ученые установили, что в «маскировке» SARS-CoV-2 есть явные уязвимости, которые делают вирус беззащитным перед определенными методами.

Обнаружение таких уязвимостей позволит сделать SARS-CoV-2 видимым для иммунитета, а также поможет сконструировать лабораторные антитела, которые будут связываться с доступными участками белковой молекулы, не давая ей взаимодействовать с клеткой.