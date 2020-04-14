Мужчина в Забайкалье попал под уголовное дело за фейк о коронавирусе

Житель Агинского района Забайкальского края ответит по уголовной статьей за распространение ложной информации о коронавирусе и мерах по предотвращению его распространения, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, житель Агинского района разместил в одной из групп в мессенджере Viber ложные сведения о распространении на территории Забайкальского края вируса COVID-19, а также о якобы введенном пропускном режиме в одном из населенных пунктов Забайкалья.

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Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В соответствии с изменениями, внесенными в УК РФ, с 1 апреля 2020 года введена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в сумме от 300 до 700 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.