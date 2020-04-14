НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны признало неустойчивость армии перед эпидемией

Источник:
«Коммерсантъ»
465 2
Фото: © Минобороны России

Министерстве обороны России оценило ситуацию с коронавирусной инфекцией в вооруженных силах оценивают как «неустойчивую». Президент Владимир Путин допустил использование военных для борьбы эпидемией.

На совещании с руководством федерального штаба по борьбе с пандемией Путин напомнил, что российские военные медики «работают достаточно эффективно за границей», помогая бороться с коронавирусной инфекцией. Президент Путин заявил, что накопленный ими «значительный опыт» нужно будет использовать и в России.

При этом само Минобороны оценивает санитарно-эпидемиологическое состояние по коронавирусной инфекции в вооруженных силах России как «неустойчивое», сообщил газете «Коммерсантъ» источник в военных кругах.

По данным на 30 марта, в российской армии было официально подтверждено минимум три случая заражения COVID-19 среди личного состава. По данным газету, еще минимум 133 военнослужащих контактировали с другими носителями вируса. Все они изолированы, находятся под медицинским наблюдением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБесполезна и опасна: когда нужна медицинская маска?

Президент добавил, что основные мощности армии по противодействию распространению инфекции «находятся в резерве» и что «возможности Министерства обороны, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы».

В военно-медицинских организациях развернули более 4,8 тысячи инфекционных коек, подготовили 32 военных госпиталя, 11 из которых (1936 коек) «в течение четырех часов готовы к работе в условиях строгого противоэпидемического режима».

На базе отдельных медицинских батальонов и медицинских рот 30 марта начали формироваться семь мобильных госпиталей по 100 коек, а 19 марта началось строительство и оснащение оборудованием 16 многофункциональных медицинских центров. Также сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для оперативного реагирования.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Путин введет экстраординарные меры против COVID-19
Храмы закрыли в Новосибирске после петиции
Дети заразились от родных коронавирусом в Хакасии
смотреть все
Оборона #Армия #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин введет экстраординарные меры против COVID-19
•
Минобороны признало неустойчивость армии перед эпидемией
•
Россиянам разрешили самим освящать куличи на Пасху
•
Четверть работодателей снизит зарплаты сотрудникам
Подробности
•
Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
Как это работает
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Храмы закрыли в Новосибирске после петиции
Сибирь 14.04.2020 18:36
Сибирская сакура зацвела в Горном Алтае
Сибирь 14.04.2020 18:07
Дети заразились от родных коронавирусом в Хакасии
Сибирь 14.04.2020 17:37
Режим ЧС ввели на части Кузбасса
Сибирь 14.04.2020 17:30
Самое популярное
Медведи сменили туристов в Шерегеше
12659
Саудовская Аравия выдвинет России новый ультиматум
5938
Число зараженных коронавирусом возросло в Хакасии
5587
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
5520
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин введет экстраординарные меры против COVID-19
•
Минобороны признало неустойчивость армии перед эпидемией
•
Россиянам разрешили самим освящать куличи на Пасху
•
Четверть работодателей снизит зарплаты сотрудникам
Подробности
•
Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
72
Путина посчитали «спасителем России» от коронавируса
56
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
49
Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть
48
Трамп позвонил Путину из-за нефти
48