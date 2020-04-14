Минобороны признало неустойчивость армии перед эпидемией

Министерстве обороны России оценило ситуацию с коронавирусной инфекцией в вооруженных силах оценивают как «неустойчивую». Президент Владимир Путин допустил использование военных для борьбы эпидемией.

На совещании с руководством федерального штаба по борьбе с пандемией Путин напомнил, что российские военные медики «работают достаточно эффективно за границей», помогая бороться с коронавирусной инфекцией. Президент Путин заявил, что накопленный ими «значительный опыт» нужно будет использовать и в России.

При этом само Минобороны оценивает санитарно-эпидемиологическое состояние по коронавирусной инфекции в вооруженных силах России как «неустойчивое», сообщил газете «Коммерсантъ» источник в военных кругах.

По данным на 30 марта, в российской армии было официально подтверждено минимум три случая заражения COVID-19 среди личного состава. По данным газету, еще минимум 133 военнослужащих контактировали с другими носителями вируса. Все они изолированы, находятся под медицинским наблюдением.

Президент добавил, что основные мощности армии по противодействию распространению инфекции «находятся в резерве» и что «возможности Министерства обороны, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы».

В военно-медицинских организациях развернули более 4,8 тысячи инфекционных коек, подготовили 32 военных госпиталя, 11 из которых (1936 коек) «в течение четырех часов готовы к работе в условиях строгого противоэпидемического режима».

На базе отдельных медицинских батальонов и медицинских рот 30 марта начали формироваться семь мобильных госпиталей по 100 коек, а 19 марта началось строительство и оснащение оборудованием 16 многофункциональных медицинских центров. Также сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для оперативного реагирования.