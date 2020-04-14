Число заболевших коронавирусом выросло на Алтае

Еще один заболевший коронавирусом зарегистрирован в Барнауле, число инфицированных выросло до 37. Трое уже выздоровели и выписаны, сообщает оперштаб региона.

Уточняется, что из общего числа заболевших шесть случаев завозных, включая двоих из-за рубежа, 24 случая – контактные. Остальные случаи выявлены при обследовании жителей региона по клиническим показаниям.

29 человек, из числа больных, являются жителями Барнаула, по два инфицированных в Павловском и Первомайском районах, по одному – в городах Заринске, Рубцовске, Бийске и Крутихинском районе.

Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц, контролируют их обследование и заключительную дезинфекцию в местах проживания.

На сегодня в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 10446 человек. Под медицинским наблюдением находятся 874 человека, снято с меднаблюдения 5439 человек.