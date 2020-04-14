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Четверть работодателей снизит зарплаты сотрудникам

Источник:
"Известия"
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Фото: © Sibnet.ru

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников, говорится в исследовании «Настроения работодателей» компании HeadHunter.

По данным исследования, 27% представителей компаний ответили, что зарплаты уменьшатся в ближайшие шесть месяцев. 9% опрошенных выразили уверенность в том, что они «точно уменьшатся», 18% респондентов полагают, что зарплаты «скорее уменьшатся».

«Под самой большой угрозой сегодня сектора экономики, связанные со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений», — приводят «Известия» слова главы Торгово-промышленной палаты РФ (ТТП) Сергей Катырин.

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В тоже время 30% пообещали сохранить уровень зарплат на прежнем уровне, еще 5% намерены увеличить размеры жалования, однако уверены в этом только 1%. Другие компании затруднились ответить.

Кроме того, 12% респондентов заявили об уверенности в уменьшении количества работников в компании в ближайшие шесть месяцев, 25% считают, что это скорее произойдет, чем нет, 22% опрошенных сообщили, что численность штата пока не будет меняться, еще 21% думают о наборе дополнительных кадров.

Опрос был проведен с 2 по 9 апреля 2020 года среди более чем 350 представителей российских компаний.

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Топ комментариев

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Сначала тебя ограбят, потом оштрафуют... а если возмутился, то и поколотят 😀

jidok

Просто у населения забирают доходы, оставляя им расходы и долги и добавляя штрафы.Якобы это подымет ыканомику...

Иркут 69

На одного работающего по три надзирателя....

люмneH

Мы и не претендуем на звание первых красавцев , а баба страшная .