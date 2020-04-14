Онлайн-версию «Бессмертного полка» запустили в Бурятии

Организаторы акции «Бессмертный полк» призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий в честь Дня Победы. В связи с этим портал «Гордость Бурятии» запускает онлайн-версию акции «Бессмертный полк», сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Мы не можем пропустить столь значимое для памяти нашего народа событие. Ведь память о своем солдате – это не только и не столько шествие в колонне. Стать частью полка можно и другим способом», – отметили организаторы онлайн-галереи.

Теперь каждый, кто помнит и чтит своего солдата, сражавшегося за Родину, может поделиться его фотографиями довоенного, военного, послевоенного времени и историей о нем, добавили авторы акции.

«Загруженная информация останется там на века и будет доступна многим тысячам людей. Ваш солдат – это гордость нашей республики, гордость Бурятии!» – резюмировали организаторы.

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