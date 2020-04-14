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Коронавирус заподозрили у приехавшего из Пензы забайкальца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Житель Забайкалья, приехавший из Пензы, может быть заражен коронавирусом. Под угрозой инфицирования оказалась и его семья, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Наличие коронавирусной инфекции подозревают у троих жителей Забайкалького края, двое из них – члены семьи мужчины, который недавно вернулся из Пензы.

Результаты анализов самого мужчины также ожидаются в ближайшее время. Всего под подозрением находятся 10 человек, подтвержденных случаев – 14. Заболевшие и лица с подозрением на заболевание прибыли из регионов РФ, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

В основном это привозные случаи из городов Москва и Владивосток, в одном случае – контактные лица. Отмечен также единичный случай завоза из Армении и единичный случай из Португалии.

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По всем людям с положительным результатом установлен полный круг контактных лиц. На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе.

В связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней ситуация может измениться. Особенно при нарушении жителями режима самоизоляции. За последнее время в крае выявлено уже более 1,1 тысячи нарушителей режима.

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