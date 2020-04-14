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Животные и птицы Забайкалья обрели особый статус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © TheOtherKev

Множество видов животных и птиц Забайкальского края занесены в Красную книгу России. Журавли, сурки и утки обрели особый охраняемый статус, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Новое издание Красной Книги РФ включает уже 45 видов птиц, которые обитают на территории Забайкальского края и Даурского заповедника. Из списков предыдущей охранной книги исключены два вида, но добавлено девять новых видов, подвидов и популяций птиц», — сказали в дирекции заповедника.

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Среди добавленных видов пернатых — серый гусь, восточный гуменник, утка касатка, а также красношейная поганка, два вида куликов — морской зуек и краснозобик, и два вида певчих птиц — овсянка-ремез и дубровник.

Высокие категории статуса редкости имеют и внесенные в Красную книгу РФ овсянка-ремез и дубровник. Состояние их популяций действительно очень угрожающее. Например, дубровник в начале девяностых годов был обычным видом в крае, но уже к концу девяностых годов птица практически полностью повсеместно исчезла.

В новом издании Красной книги у многих видов изменены категории статуса редкости. Применительно к территории Забайкальского края и Даурского заповедника категории изменены у 16 видов птиц.

У половины из них — в сторону улучшения состояния их популяций, у другой половины в — сторону ухудшения. В первую группу попали, например, утка-мандаринка и черный журавль, численность которого растет. Среди видов, состояние популяции которых ухудшается, оказались сокол-балобан и восточный подвид дрофы.

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Топ комментариев

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Сначала тебя ограбят, потом оштрафуют... а если возмутился, то и поколотят 😀

jidok

Просто у населения забирают доходы, оставляя им расходы и долги и добавляя штрафы.Якобы это подымет ыканомику...

Иркут 69

На одного работающего по три надзирателя....

Danilon

Интересно придумали ..."Грабить во время пожара". Так гласит одна умная стратагема. Но древние китайцы...