Животные и птицы Забайкалья обрели особый статус

Множество видов животных и птиц Забайкальского края занесены в Красную книгу России. Журавли, сурки и утки обрели особый охраняемый статус, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Новое издание Красной Книги РФ включает уже 45 видов птиц, которые обитают на территории Забайкальского края и Даурского заповедника. Из списков предыдущей охранной книги исключены два вида, но добавлено девять новых видов, подвидов и популяций птиц», — сказали в дирекции заповедника.

Среди добавленных видов пернатых — серый гусь, восточный гуменник, утка касатка, а также красношейная поганка, два вида куликов — морской зуек и краснозобик, и два вида певчих птиц — овсянка-ремез и дубровник.



Высокие категории статуса редкости имеют и внесенные в Красную книгу РФ овсянка-ремез и дубровник. Состояние их популяций действительно очень угрожающее. Например, дубровник в начале девяностых годов был обычным видом в крае, но уже к концу девяностых годов птица практически полностью повсеместно исчезла.

В новом издании Красной книги у многих видов изменены категории статуса редкости. Применительно к территории Забайкальского края и Даурского заповедника категории изменены у 16 видов птиц.

У половины из них — в сторону улучшения состояния их популяций, у другой половины в — сторону ухудшения. В первую группу попали, например, утка-мандаринка и черный журавль, численность которого растет. Среди видов, состояние популяции которых ухудшается, оказались сокол-балобан и восточный подвид дрофы.