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Ученые создали прибор для передачи ударов и щекотки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kritsadaj

Боль, щекотку и жжение можно будет почувствовать виртуально благодаря новому прибору, разработанному томскими радиофизиками, сообщила пресс-служба Томского государственного университета.

Проект разрабатывает студент-радиофизик Андрей Косторной. Сейчас устройство дорабатывается, чтобы человек мог почувствовать иллюзию движения, например, как на его кожу садится комар или как рисуют на его теле. В дальнейшем технологию можно использовать, например, в сфере онлайн-игр.

Радиофизики ТГУ в своей разработке используют электростимуляцию. Прибор воздействует с помощью электрических импульсов не на мышцы, которые устают от длительного воздействия, а только на кожу человека.

«Воздействие идет на определенную область кожи, при этом нужны индивидуальные настройки, поскольку у людей разная электрокожная сопротивляемость. Когда вы трогаете предмет, в голове уже сохранен образ этого воздействия, приходящий сигнал обрабатывается, мозг сравнивает его с уже имеющимися и достраивает ощущения до тактильного», — рассказал Андрей Косторной.

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