НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Москалькова заявила о запросе россиян на справедливость

Источник:
"Российская газета"
421 2
Фото: Государственная дума Российской Федерации / CC BY 4.0

Российское общество предъявляет особый запрос на процессуальную справедливость, то есть на защиту от незаконного уголовного преследования, считает Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В диапазоне общественного запроса на справедливость, как показывает социология института уполномоченного по правам человека в РФ, социальная справедливость как явление, представляющее особую значимость для человека в системе социальных и экономических прав, несколько уступила место процессуальной справедливости», — приводит РГ доклад о деятельности омбудсмена за 2019 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСправедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых

Москалькова считает, что «люди боятся необоснованных уголовных преследований и провокаций, применения к ним насилия, назначения несоразмерных содеянному наказаний, отсутствия возможности доказывать свою невиновность».

«Высказывается мнение, что быть бедным не так страшно, как невинно осужденным. Восстановить социальный статус при поддержке государства, как считают многие, проще, чем потерянную репутацию в результате признания человека обвиняемым или осуждения, и даже снятая судимость или опровержение в СМИ о необоснованном привлечении к уголовной ответственности не дают возможности вернуться к полноценной жизни», — отметила омбудсмен.

Еще по теме
Путин потребовал популяризации науки
От Google потребовали объяснений блокировки обращения Путина
Путин признал ухудшение ситуации с коронавирусом
Песков рассказал, как Путину не хватает живого общения
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Число заболевших COVID-19 в России рекордно выросло
•
Четверть работодателей снизит зарплаты сотрудникам
•
Россия разработала препарат для лечения коронавируса
•
Москалькова заявила о запросе россиян на справедливость
Подробности
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
Как это работает
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Республика Алтай закрыла полеты в Красноярск
Сибирь 14.04.2020 14:04
Число заболевших коронавирусом выросло на Алтае
Сибирь 14.04.2020 13:55
Онлайн-версию «Бессмертного полка» запустили в Бурятии
Сибирь 14.04.2020 13:36
Коронавирус заподозрили у приехавшего из Пензы забайкальца
Сибирь 14.04.2020 13:19
Самое популярное
Медведи сменили туристов в Шерегеше
12601
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
11330
Саудовская Аравия выдвинет России новый ультиматум
5896
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
5480
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число заболевших COVID-19 в России рекордно выросло
•
Четверть работодателей снизит зарплаты сотрудникам
•
Россия разработала препарат для лечения коронавируса
•
Москалькова заявила о запросе россиян на справедливость
Как это работает
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Сначала тебя ограбят, потом оштрафуют... а если возмутился, то и поколотят 😀

jidok

Просто у населения забирают доходы, оставляя им расходы и долги и добавляя штрафы.Якобы это подымет ыканомику...

Иркут 69

На одного работающего по три надзирателя....

люмneH

Мы и не претендуем на звание первых красавцев , а баба страшная .