Москалькова заявила о запросе россиян на справедливость

Российское общество предъявляет особый запрос на процессуальную справедливость, то есть на защиту от незаконного уголовного преследования, считает Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«В диапазоне общественного запроса на справедливость, как показывает социология института уполномоченного по правам человека в РФ, социальная справедливость как явление, представляющее особую значимость для человека в системе социальных и экономических прав, несколько уступила место процессуальной справедливости», — приводит РГ доклад о деятельности омбудсмена за 2019 год.

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Москалькова считает, что «люди боятся необоснованных уголовных преследований и провокаций, применения к ним насилия, назначения несоразмерных содеянному наказаний, отсутствия возможности доказывать свою невиновность».

«Высказывается мнение, что быть бедным не так страшно, как невинно осужденным. Восстановить социальный статус при поддержке государства, как считают многие, проще, чем потерянную репутацию в результате признания человека обвиняемым или осуждения, и даже снятая судимость или опровержение в СМИ о необоснованном привлечении к уголовной ответственности не дают возможности вернуться к полноценной жизни», — отметила омбудсмен.