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Глава Забайкалья предупредил об отсутствии денег для погорельцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Жители Забайкалье, чьи незастрахованные дома могут сгореть из-за лесных пожаров, вероятно не получат компенсации в 2020 году из-за большой нагрузки на бюджет, в том числе из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщил губернатор края Александр Осипов.

В 2019 году в апреле из-за пожаров в регионе пострадало 17 населенных пунктов: сгорели дома, мосты, фермы. Ущерб оценили в 1 миллиард рублей.

«Есть правило о том, что возмещение выплачивается только тем, кто застрахован. Его мы в прошлом году отдельным указом президента обошли. В этом году, если произойдут серьезные пожары, несчастные случаи, этого сделать не удастся», — цитирует ТАСС Осипова.

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По его словам, в 2020 году из-за коронавируса, из-за шока по нефтяным ценам кардинально снизились доходы бюджета и Российской Федерации, и Забайкальского края. «По всем, кто сгорит, с учетом того, что практически никто не застрахован, не будет никаких денег», — сказал глава региона.

Губернатор поручил представителям органам власти региона напомнить о строгом соблюдении противопожарных правил жителям Забайкалья, а также довести до всех информацию о том, что ситуация сложная.

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