НАВЕРХ

Производство экспресс-теста на коронавирус началось в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
201 1
Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Резидент Технопарка Новосибирского Академгородка наладил производство разработанного им экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый тест прошел регистрацию в Росздравнадзоре 6 апреля, его первые промышленные партии уже отправлены в российские регионы. Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, экспресс-тест является разработкой ГК «Медико-биологический союз» – одного из резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка.

Он позволяет проводить анализ за 40 минут и даёт результат с точностью более 94% благодаря созданному специалистами компании ферменту. Общее время получения результата сократилось в среднем в три-четыре раза, при этом «полевые» условия тестирования не являются помехой точности. Компания намерена выпускать до 500 тысяч тестов на коронавирус SARS-CoV-2 в неделю.

По данным оперативного штаба на 10.00 14 апреля в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе не выявлено новых случаев заражения COVID-19.

Новосибирск
КАРТИНА ДНЯ
•
Число заболевших COVID-19 в России рекордно выросло
•
Четверть работодателей снизит зарплаты сотрудникам
•
Россия разработала препарат для лечения коронавируса
•
Москалькова заявила о запросе россиян на справедливость
Подробности
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
Как это работает
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
НОВОСТИ СИБИРИ
Республика Алтай закрыла полеты в Красноярск
Сибирь 14.04.2020 14:04
Число заболевших коронавирусом выросло на Алтае
Сибирь 14.04.2020 13:55
Онлайн-версию «Бессмертного полка» запустили в Бурятии
Сибирь 14.04.2020 13:36
Коронавирус заподозрили у приехавшего из Пензы забайкальца
Сибирь 14.04.2020 13:19
Самое популярное
Медведи сменили туристов в Шерегеше
12599
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
11330
Саудовская Аравия выдвинет России новый ультиматум
5895
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
5480
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число заболевших COVID-19 в России рекордно выросло
•
Четверть работодателей снизит зарплаты сотрудникам
•
Россия разработала препарат для лечения коронавируса
•
Москалькова заявила о запросе россиян на справедливость
Подробности
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
68
Путина посчитали «спасителем России» от коронавируса
56
Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть
48
Трамп позвонил Путину из-за нефти
48
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
48