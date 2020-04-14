Производство экспресс-теста на коронавирус началось в Новосибирске

Резидент Технопарка Новосибирского Академгородка наладил производство разработанного им экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый тест прошел регистрацию в Росздравнадзоре 6 апреля, его первые промышленные партии уже отправлены в российские регионы. Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, экспресс-тест является разработкой ГК «Медико-биологический союз» – одного из резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка.

Он позволяет проводить анализ за 40 минут и даёт результат с точностью более 94% благодаря созданному специалистами компании ферменту. Общее время получения результата сократилось в среднем в три-четыре раза, при этом «полевые» условия тестирования не являются помехой точности. Компания намерена выпускать до 500 тысяч тестов на коронавирус SARS-CoV-2 в неделю.

По данным оперативного штаба на 10.00 14 апреля в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе не выявлено новых случаев заражения COVID-19.