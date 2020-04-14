Коронавирус обнаружен в еще одном городе Кузбасса

Заразившиеся коронавирусом выявлены в Мариинске, сообщил глава администрации Мариинского района Александр Кривцов. Это плюс два новых случая в Кузбассе, сообщил региональный оперативный штаб.

«В начале апреля два человека прибыли из Москвы в Мариинск. Находились дома на самоизоляции. 10 апреля, по данным Роспотребнадзора, стало известно, что они прилетели на самолете, в котором был зараженный коронавирусом», — написал Кривцов в Instagram .

Пациенты госпитализированы в инфекционную больницу Кемерова. Их состояние стабильное.

По данным регионального оперативного штаба, в медицинских учреждениях области на лечении от коронавирусной инфекции находятся 12 человек. Трое пациентов уже выздоровели и выписаны.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 3165 человек.