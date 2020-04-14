ВОЗ объявила ношение масок новой нормой

Повсеместное ношение масок или другой защиты для лица в скором времени станет нормой, предположил представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

«Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой», — заявил Набарро в программе Today на «Би-би-си».

Он пояснил, что защита лица будет нужна, поскольку пока неизвестно, когда начнется применение вакцины от коронавируса COVID-19 и выработается ли иммунитет к нему у тех, кто им уже сейчас переболел.

«Этот вирус не исчезнет», — добавил представитель ВОЗ.

По данным сайта Worldometer на утро 14 апреля, в мире количество зараженных коронавирусом приблизилось к 2 миллионам человек. Наиболее сложная ситуация по-прежнему сохраняется в США, Италии и Испании. Россия с более 18 тысячами заболевших занимает 15 место.