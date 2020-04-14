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Медики выявили 40 зараженных коронавирусом в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Иркутской области увеличилось за сутки на пять человек и достигло 40, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в больнице находится 36 человек. Двое пациентов умерли. В понедельник в области появились первые выздоровевшие. Больные в течение двух недель получали все необходимое лечение. После двукратного отрицательного результата анализов их выписали.

Еще один пациент готовится к выписке после лечения в инфекционном отделении Вихоревской городской больницы. Все они будут находиться на диспансерном наблюдении по месту жительства.

В регионе продолжается оснащение лечебных учреждений оборудованием и расходными материалами, необходимыми для лечения больных коронавирусной инфекцией. На особом контроле — обеспечение защитными средствами медперсонала.

Тема: Распространение коронавируса
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