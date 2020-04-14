НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Огонь подобрался к Чернобыльской АЭС

Источник:
ТАСС
370 0
Фото: Кирилл Пурин / CC BY 3.0

Пожар в зоне отчуждения, начавшийся 4 апреля и уже уничтоживший 12 заброшенных сел, подобрался вплотную к Чернобыльской АЭС, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

«В зоне отчуждения наблюдаются верховые пожары, в 18:45 поступила информация, что в селе Россоха продолжается верховой пожар, который пришел со стороны села Старые Соколы. Кроме того, наблюдается верховой пожар в районе села Кривая гора на левом берегу реки Припять», — сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛишние боеприпасы: почему взрываются военные склады

Ранее был потушен пожар, возникший между прудом-охладителем и рекой Припять, а также ликвидирован очаг в районе открытого распределительного устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Украины.

Пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и продолжается до сегодняшнего дня. За это время, по данным украинских СМИ, выгорели 12 заброшенных сел, жители которых были эвакуированы в 1986 году, и большой массив леса. В тушении пожара задействовано более 390 человек и 90 единиц техники, в том числе авиация.

Еще по теме
Военнослужащий погиб в Хакасии
Сбежавшего осужденного поймали в Красноярске
Общественник охарактеризовал руководство взбунтовавшейся колонии
Автомобиль провалился под рыхлый лед Байкала
смотреть все
ЧП #Происшествия #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Число заболевших COVID-19 в России рекордно выросло
•
Четверть работодателей снизит зарплаты сотрудникам
•
Россия разработала препарат для лечения коронавируса
•
Москалькова заявила о запросе россиян на справедливость
Подробности
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
Как это работает
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Республика Алтай закрыла полеты в Красноярск
Сибирь 14.04.2020 14:04
Число заболевших коронавирусом выросло на Алтае
Сибирь 14.04.2020 13:55
Онлайн-версию «Бессмертного полка» запустили в Бурятии
Сибирь 14.04.2020 13:36
Коронавирус заподозрили у приехавшего из Пензы забайкальца
Сибирь 14.04.2020 13:19
Самое популярное
Медведи сменили туристов в Шерегеше
12599
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
11330
Саудовская Аравия выдвинет России новый ультиматум
5895
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
5480
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число заболевших COVID-19 в России рекордно выросло
•
Четверть работодателей снизит зарплаты сотрудникам
•
Россия разработала препарат для лечения коронавируса
•
Москалькова заявила о запросе россиян на справедливость
Подробности
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Сначала тебя ограбят, потом оштрафуют... а если возмутился, то и поколотят 😀

jidok

Просто у населения забирают доходы, оставляя им расходы и долги и добавляя штрафы.Якобы это подымет ыканомику...

Иркут 69

На одного работающего по три надзирателя....

люмneH

Мы и не претендуем на звание первых красавцев , а баба страшная .