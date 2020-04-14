Огонь подобрался к Чернобыльской АЭС

Пожар в зоне отчуждения, начавшийся 4 апреля и уже уничтоживший 12 заброшенных сел, подобрался вплотную к Чернобыльской АЭС, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

«В зоне отчуждения наблюдаются верховые пожары, в 18:45 поступила информация, что в селе Россоха продолжается верховой пожар, который пришел со стороны села Старые Соколы. Кроме того, наблюдается верховой пожар в районе села Кривая гора на левом берегу реки Припять», — сказано в сообщении.

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Ранее был потушен пожар, возникший между прудом-охладителем и рекой Припять, а также ликвидирован очаг в районе открытого распределительного устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Украины.

Пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и продолжается до сегодняшнего дня. За это время, по данным украинских СМИ, выгорели 12 заброшенных сел, жители которых были эвакуированы в 1986 году, и большой массив леса. В тушении пожара задействовано более 390 человек и 90 единиц техники, в том числе авиация.