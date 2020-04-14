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Власти Приангарья разрешили парикмахерским работать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Renee_Olmsted_Photography

Парикмахерские и салоны красоты в Иркутской области, расположенные вне торговых центров, могут начать работу со вторника при условии соблюдения жестких мер безопасности, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Задача власти – найти баланс между заботой о здоровье и безопасности людей и сохранением деятельности социально значимых производств. Было принято решение расширить список предприятий, которым разрешено работать при условии соблюдения всех мер безопасности», – сообщил и.о губернатора области Игорь Кобзев.

К работе организаций, которым разрешено работать во время действия режима самоизоляции, предъявляются особые требования. Услуги могут оказывать только по предварительной записи с обязательным интервалом времени между посещениями не менее 30 минут.

Посетители и работники должны быть в масках, а сотрудники измерять температуру в течение дня. Убирать помещение должны каждые два часа, обрабатывать руки кожными антисептиками каждый час. В помещениях площадью более 100 квадратных метров необходимо установить бактерицидные лампы.

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Топ комментариев

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Сначала тебя ограбят, потом оштрафуют... а если возмутился, то и поколотят 😀

jidok

Просто у населения забирают доходы, оставляя им расходы и долги и добавляя штрафы.Якобы это подымет ыканомику...

Иркут 69

На одного работающего по три надзирателя....

люмneH

Мы и не претендуем на звание первых красавцев , а баба страшная .