Россия разработала препарат для лечения коронавируса

Российская компания разработала препарат от коронавируса, клинические исследования начнут уже через 10-12 дней, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом России.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний», — доложил Мурашко.

По его словам, не позднее чем через 10-12 суток этот препарат войдет в клинику, для того чтобы в том числе улучшить исходы по терапии заболеваний.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 13 апреля зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.