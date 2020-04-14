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Число заразившихся коронавирусом в Бурятии увеличилось до 92 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Бурятии выросло до 92 человек. Выписались из больницы 22 человека, один больной умер, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

За прошедшие сутки выписались пять человек. Круг контактных лиц зараженных составляет более 2,6 тысячи человек, все лабораторно обследованы. У восьми граждан имеется подозрение на наличие коронавирусной инфекции.

Сейчас в стационаре республиканской инфекционной больницы находится 103 человека, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией 69 больных, среди них 12 детей с COVID-19. Состояние детей удовлетворительное.

Пациентов с внебольничной пневмонией – 30 человек, из них старше 65 лет – девять человек. В реанимации находится семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, один больной – на аппарате ИВЛ.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Сначала тебя ограбят, потом оштрафуют... а если возмутился, то и поколотят 😀

jidok

Просто у населения забирают доходы, оставляя им расходы и долги и добавляя штрафы.Якобы это подымет ыканомику...

Иркут 69

На одного работающего по три надзирателя....

Danilon

Интересно придумали ..."Грабить во время пожара". Так гласит одна умная стратагема. Но древние китайцы...