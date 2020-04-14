Число заразившихся коронавирусом в Бурятии увеличилось до 92 человек

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Бурятии выросло до 92 человек. Выписались из больницы 22 человека, один больной умер, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

За прошедшие сутки выписались пять человек. Круг контактных лиц зараженных составляет более 2,6 тысячи человек, все лабораторно обследованы. У восьми граждан имеется подозрение на наличие коронавирусной инфекции.

Сейчас в стационаре республиканской инфекционной больницы находится 103 человека, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией 69 больных, среди них 12 детей с COVID-19. Состояние детей удовлетворительное.

Пациентов с внебольничной пневмонией – 30 человек, из них старше 65 лет – девять человек. В реанимации находится семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, один больной – на аппарате ИВЛ.