Любопытную лисицу сфотографировали в «Шушенском бору»

Фотограф-натуралист Алексей Третьяков запечатлел в Перовском лесничестве национального парка «Шушенский бор» Красноярского лисицу, сообщает пресс-служба нацпарка.
Лисица искала еду на поле среди сухой травы, где
предпочитают жить и кормиться мышевидные грызуны — желанная добыча любой рыжей
охотницы.
Лисица не только не испугалась натуралиста и подпустила его
на хороший «выстрел» из фотоаппарата, но и даже «преследовала его» какое-то
время из любопытства.
Сотрудники парка, работающие на территории Перовского лесничества, отмечают, что режим самоизоляции в целом благотворно сказывается на местной фауне. Поскольку на время карантина территория закрыта для посещения организованными группами туристов, то фактор беспокойства сведен к минимальному. Когда животных не тревожат, они ведут себя более непринужденно и даже проявляют любопытство.