НАВЕРХ

Любопытную лисицу сфотографировали в «Шушенском бору»

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Фото: © Фото Алексея Третьякова

Фотограф-натуралист Алексей Третьяков запечатлел в Перовском лесничестве национального парка «Шушенский бор» Красноярского лисицу, сообщает пресс-служба нацпарка.

Лисица искала еду на поле среди сухой травы, где предпочитают жить и кормиться мышевидные грызуны — желанная добыча любой рыжей охотницы.

Лисица не только не испугалась натуралиста и подпустила его на хороший «выстрел» из фотоаппарата, но и даже «преследовала его» какое-то время из любопытства.

Фото: © Фото Алексея Третьякова

Сотрудники парка, работающие на территории Перовского лесничества, отмечают, что режим самоизоляции в целом благотворно сказывается на местной фауне. Поскольку на время карантина территория закрыта для посещения организованными группами туристов, то фактор беспокойства сведен к минимальному. Когда животных не тревожат, они ведут себя более непринужденно и даже проявляют любопытство.

Еще по теме
Грузовой поезд в Приангарье насмерть сбил беременную лосиху
Медведи сменили туристов в Шерегеше
Полицейские спасли щенка на железной дороге в Абакане
Медведь в Приангарье ограбил туриста и загнал его на дерево
смотреть все
Красноярск #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Число заболевших COVID-19 в России рекордно выросло
•
Четверть работодателей снизит зарплаты сотрудникам
•
Россия разработала препарат для лечения коронавируса
•
Москалькова заявила о запросе россиян на справедливость
Подробности
•
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
Как это работает
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
НОВОСТИ СИБИРИ
Республика Алтай закрыла полеты в Красноярск
Сибирь 14.04.2020 14:04
Число заболевших коронавирусом выросло на Алтае
Сибирь 14.04.2020 13:55
Онлайн-версию «Бессмертного полка» запустили в Бурятии
Сибирь 14.04.2020 13:36
Коронавирус заподозрили у приехавшего из Пензы забайкальца
Сибирь 14.04.2020 13:19
Самое популярное
Медведи сменили туристов в Шерегеше
12598
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
11330
Саудовская Аравия выдвинет России новый ультиматум
5895
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
5480
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число заболевших COVID-19 в России рекордно выросло
•
Четверть работодателей снизит зарплаты сотрудникам
•
Россия разработала препарат для лечения коронавируса
•
Москалькова заявила о запросе россиян на справедливость
Как это работает
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
68
Путина посчитали «спасителем России» от коронавируса
56
Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть
48
Трамп позвонил Путину из-за нефти
48
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
48