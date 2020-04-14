Любопытную лисицу сфотографировали в «Шушенском бору»

Фотограф-натуралист Алексей Третьяков запечатлел в Перовском лесничестве национального парка «Шушенский бор» Красноярского лисицу, сообщает пресс-служба нацпарка.

Лисица искала еду на поле среди сухой травы, где предпочитают жить и кормиться мышевидные грызуны — желанная добыча любой рыжей охотницы.

Лисица не только не испугалась натуралиста и подпустила его на хороший «выстрел» из фотоаппарата, но и даже «преследовала его» какое-то время из любопытства.

Фото: © Фото Алексея Третьякова

Сотрудники парка, работающие на территории Перовского лесничества, отмечают, что режим самоизоляции в целом благотворно сказывается на местной фауне. Поскольку на время карантина территория закрыта для посещения организованными группами туристов, то фактор беспокойства сведен к минимальному. Когда животных не тревожат, они ведут себя более непринужденно и даже проявляют любопытство.