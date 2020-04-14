Лукашенко призвал больных коронавирусом не отчаиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны не опускать руки при положительном тесте на коронавирус и указал, что бы при этом медики не обижали пациентов с другими заболеваниями, такое заявление он сделал на встрече с высокопоставленными чиновниками.

«И пригласили министра, чтобы он доложил, какая ситуация на фронте здравоохранения. При этом хочу подчеркнуть: меня сегодня, естественно, будет интересовать, как разворачивается у нас (или уже сворачивается) психоз с коронавирусом. Но меня больше будет интересовать ситуация в соотношении с другими болезнями», —приводит РИА Новости слова Лукашенко.

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Президент еще раз напомнил о недопустимости того, чтобы в стране «обижали» граждан с другими болезнями. «Поэтому меня интересует целый комплекс вопросов. И обращаю внимание, особенно министерства здравоохранения, чтобы мы не забыли этих людей», — заявил он.

Лукашенко обратился к больным COVID-19. «Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь», — сказал Лукашенко.