Колония в Хакасии начала коптить мясо на советском оборудовании

Колония №28 в Хакасии начала тестовое копчение мяса в советском коптильном шкафу, сообщает УФСИН по Республике Хакасия.

Исправительная колония в Хакасии в тестовом режиме осваивает коптильный шкаф заводского исполнения, изготовленный еще в СССР. Производить копченую продукцию планируется ежедневно.

Сотрудники центра трудовой адаптации осужденных учреждения экспериментируют с вариантами маринада, засолки продукции. Для копчения используются ветки ольхи и других плодово-ягодных деревьев. Они пробно закоптили 20 килограммов курицы и свинины.

«Результат превзошел все ожидания. В связи с натуральностью продукции, копченые изделия уже получили высокую оценку сотрудников учреждения», — говорится в сообщении.

Планируется открыть участок по производству копченой продукции и изготавливать не менее 50 килограммов копченого мяса в день.