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Колония в Хакасии начала коптить мясо на советском оборудовании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УФСИН по Республике Хакасия

Колония №28 в Хакасии начала тестовое копчение мяса в советском коптильном шкафу, сообщает УФСИН по Республике Хакасия.

Исправительная колония в Хакасии в тестовом режиме осваивает коптильный шкаф заводского исполнения, изготовленный еще в СССР. Производить копченую продукцию планируется ежедневно.

Сотрудники центра трудовой адаптации осужденных учреждения экспериментируют с вариантами маринада, засолки продукции. Для копчения используются ветки ольхи и других плодово-ягодных деревьев. Они пробно закоптили 20 килограммов курицы и свинины.

«Результат превзошел все ожидания. В связи с натуральностью продукции, копченые изделия уже получили высокую оценку сотрудников учреждения», — говорится в сообщении.

Планируется открыть участок по производству копченой продукции и изготавливать не менее 50 килограммов копченого мяса в день.

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Топ комментариев

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Сначала тебя ограбят, потом оштрафуют... а если возмутился, то и поколотят 😀

jidok

Просто у населения забирают доходы, оставляя им расходы и долги и добавляя штрафы.Якобы это подымет ыканомику...

Иркут 69

На одного работающего по три надзирателя....

Danilon

Интересно придумали ..."Грабить во время пожара". Так гласит одна умная стратагема. Но древние китайцы...