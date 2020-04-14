Метро в Новосибирске вернется к обычному графику работы

Метро в Новосибирске с 15 апреля перейдет на обычный режим работы и сократит интервал движения поездов, сообщается на сайте учреждения.

«В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции Новосибирский метрополитен с 15 апреля переходит на штатный режим работы. Интервал движения поездов в утренние и вечерние "часы пик" составит 3–3,5 минуты, а в межпиковое время — пять минут», — говорится в сообщении.

При этом метро работает до 30 апреля с 06.00 до 22.00. С 13 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников расширил число сфер, представители которых могут работать. На остановочных платформах метро, где было сокращено число поездов, стало скапливаться большое количество людей.