Мэрия Новосибирска назвала самые разбитые дороги

Мэрия Новосибирска назвала разбитые дороги, которые будут отремонтированы в этом году, сообщает пресс-центр администрации города.

Новосибирцы этой весной активно жалуются в соцсетях на огромные ямы и трещины на дорогах. В марте власти провели полное обследование дорог на предмет определения объемов разрушений асфальтобетонного покрытия.

«Дорожный ремонт проведен на улицах Ипподромской, на пересечении улицы Кирова с улицами Никитина, Лобова, Бориса Богаткова, Часовой, на перекрестке улиц Семьи Шамшиных и Военной, улице Титова от улицы Троллейной до улицы Бийской, на пересечении улиц Титова и Связистов, улицы Прокопьевской (крупные повреждения), в этом году данную улицу отремонтируют — она включена в планово-предупредительный ремонт», — рассказал замначальника управления автомобильных дорог мэрии Евгений Антонов.

Крупные дефекты обнаружили на улице Петухова, власти решают, включать ли данную улицу в план планово-предупредительного ремонта. В ближайших планах — работы на участках дорог улиц Бориса Богаткова, Лазурной, Степной, Волочаевской, Пермской, Пархоменко и многих других.

В 2020 году планируется выполнить работы на 41 объекте общей протяженностью 43,36 километров в рамках реконструкции, капитального ремонта и текущего ремонта дорог.