Танки Т-72Б3М впервые поучаствуют в параде Победы в Новосибирске

Танки Т-72Б3М примут участие в параде посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске, сообщает пресс-служба ЦВО.

Танк Т-72Б3М является модернизацией танка Т-72. Этот образец современной военной техники жителям и гостям столицы Сибири будет продемонстрирован впервые.

Машина сочетает в себе надежную защиту, современную систему управления огнем, мощный комплекс вооружения, современные средства связи, автоматическую коробку передач, подвижности и большого запаса хода.

Во время последней модернизации танк получил новое 125-миллиметровое гладкоствольное орудие, позволяющее применять новые бронебойные подкалиберные снаряды типа «Свинец-1», «Свинец-2». Благодаря новому прицелу «Сосна-У» и 1А40-4 была повышена точность стрельбы, как с места, так и в движении.

Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток. Образец хорошо зарекомендовал себя в полевых условиях и активно используется при проведении учений.

Кроме того, гости праздника смогут увидеть боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс». Всего по главной улице Новосибирска проедут более 50 единиц военной техники. Среди них комплексы БпЛА «Орлан-10», бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК, Урал – 4320 с 2А65 «МСТА-Б» и системы «Град».