Новосибирские маршрутчики начнут продавать маски

Новосибирский перевозчик ИП Кожанов запретил в своих маршрутках проезд пассажиров без масок. Защиту можно будет купить у водителей за 30 рублей.

Новые правила будут действовать со вторника, 14 апреля, в маршрутных такси № 19 (ПАТП-9 — ПКиО «Заельцовский»), №72 (Биатлонный комплекс — Лесное), №203 (ПКиО «Березовая роща» — Микрорайон «Близкий») и №399 (Городской аэропорт — Микрорайон «Близкий»).

«Сейчас идет пик коронавируса. Человек, который даже не знает, что у него коронавирус, зашел в маршрутку, чихнул — и все заболели. Они пришли домой, заразили детей и всех прочих», — цитируют «Аргументы и Факты» владельца маршрутов Анатолия Кожанова.

Перевозчик отметил, что маски можно будет купить у водителей — всего за 30 рублей, что дешевле, чем в муниципальной аптеке.

По данным на 13 апреля, в Новосибирске количество инфицированных коронавирусом достигло 46 человек. 10 человек уже выздоровели и выписаны.