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Новосибирские маршрутчики начнут продавать маски

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирский перевозчик ИП Кожанов запретил в своих маршрутках проезд пассажиров без масок. Защиту можно будет купить у водителей за 30 рублей.

Новые правила будут действовать со вторника, 14 апреля, в маршрутных такси № 19 (ПАТП-9 — ПКиО «Заельцовский»), №72 (Биатлонный комплекс — Лесное), №203 (ПКиО «Березовая роща» — Микрорайон «Близкий») и №399 (Городской аэропорт — Микрорайон «Близкий»).

«Сейчас идет пик коронавируса. Человек, который даже не знает, что у него коронавирус, зашел в маршрутку, чихнул — и все заболели. Они пришли домой, заразили детей и всех прочих», — цитируют «Аргументы и Факты» владельца маршрутов Анатолия Кожанова.

Перевозчик отметил, что маски можно будет купить у водителей — всего за 30 рублей, что дешевле, чем в муниципальной аптеке.

По данным на 13 апреля, в Новосибирске количество инфицированных коронавирусом достигло 46 человек. 10 человек уже выздоровели и выписаны.

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Новосибирск #Транспорт и дороги #Здоровье #Новости COVID19
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yury_2211

Спасибо сказать кому? У нас бензин, по состоянию на 06.04.2020г., стоил столько же, сколько в США - 0,61...

antibacila

Не согласен с тобой. Качество бензина - дрянь. И не забывай сравнивая ценник бензина, не забудь сравнить...

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Тянет на экстремизм. 😀 Верноподанным положено безропотно платить столько, сколько назначит барин...

Leonrek

Дональд, прекращайте троллить Русских либералов и борцов с Путиным, им и так нелегко))