От Google потребовали объяснений блокировки обращения Путина

Роскомнадзор направил в Google запрос в связи с блокировкой обращения президента Владимира Путина по ситуации с коронавирусом, опубликованного на YouTube-канале НТВ.

В запросе указывается, что действия Google нарушают часть 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации о запрете в России цензуры. Ведомство напомнило, что алгоритмы работы зарубежных интернет-сервисов должны соответствовать требованиям российских законов.

Ранее НТВ сообщило в своем аккаунте в Telegram, что на его канале YouTube заблокировали видео обращения Путина по ситуации с коронавирусом, опубликованное 25 марта. Примерно через 40 минут ролик разблокировали.

В Google инцидент объяснили «ошибочным решением о блокировке». В обращении Путин впервые объявил о нерабочих днях для россиян. Также глава государства говорил о мерах поддержки населения и бизнеса. Ролик набрал более 2 миллионов просмотров.