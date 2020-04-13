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Государство оплатит доставку еды россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Яндекс.Еда

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Правительство России должно рассмотреть возможные меры поддержки, включая частичное субсидирование представителям малого и среднего бизнеса стоимости доставки, свидетельствует текст поручения.

Глава государства дал соответствующее поручение по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества. Правительство доложит Путину про конкретные меры поддержки до 15 мая.

Отмечается, что доставка еды считается бизнесом с минимальной прибылью. Участники рынка предложили на встрече с Путиным, чтобы государство и агрегатор субсидировали стоимость доставки еды в пропорции 50% на 50%.

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