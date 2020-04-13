Путин признал ухудшение ситуации с коронавирусом

Обстановка с коронавирусом в России меняется практически ежедневно не в лучшую сторону, заявил президент РФ Владимир Путин, передает сайт Кремля.

«Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого», — сказал Путин во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки, которое проводится в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что ближайшие недели «станут во многом определяющими». «Все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом», — подчеркнул он.

«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам», — добавил Путин.