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Путин признал ухудшение ситуации с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Обстановка с коронавирусом в России меняется практически ежедневно не в лучшую сторону, заявил президент РФ Владимир Путин, передает сайт Кремля.

«Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого», — сказал Путин во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки, которое проводится в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что ближайшие недели «станут во многом определяющими». «Все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом», — подчеркнул он.

«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам», — добавил Путин.

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