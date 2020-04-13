Российскую снайперскую винтовку назвали «самой смертоносной»

Новейшая дальнобойная российская винтовка СВЛК-14С «Сумрак» претендует на звание самой смертоносной снайперской винтовки в мире и способна изменить «правила игры», уверены британские эксперты.

Российская винтовка поражает цель на расстоянии более 3 километров, пишет Daily Mail. При этом тесты показали, что «Сумрак» дает возможность попадать в цель с еще большей дистанции. Снайперы поражали цели с расстояния около 4 200 метров.

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Специалисты отмечают, что дальность в 3 километра уже в два раза превышает возможности снайперской винтовки L115A3, используемой британской армией. Это оружие поражает цель на расстоянии лишь до 1 500 метров.

«Сумрак» использует мощные патроны .408 Chey Tac, предназначенные для стрельбы на большие дистанции. Они обеспечивают скорость полета пули около 900 метров в секунду, что примерно втрое выше скорости звука.

Такая пуля пробивает рельс толщиной три сантиметра, бронежилеты против нее неэффективны. Западные аналитики указывают, что подобная винтовка способна существенно изменить ситуацию на поле боя.