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Приложение покажет контакт с зараженным коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Разрабатываемое компаниями Apple и Google приложение сможет отслеживать распространение коронавируса и позволит пользователям обмениваться данными о случаях инфицирования и потенциальных контактах с зараженными гражданами.

Система будет собирать данные о телефонах, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. Затем их будут передавать в официальные приложения органов здравоохранения. Пользователи, которые их скачивают, смогут указывать, что у них диагностирован COVID-19.

Сразу после этого система сможет предупредить других пользователей, что они контактировали с зараженным человеком — на основе данных перемещений каждого владельцам мобильного устройства, пишет The Verge.

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Запуск системы запланирован на середину мая. Более того, через несколько месяцев софт могут встроить в базовые операционные системы iOS или Android, она станет доступна любому владельцу смартфона на этих платформах.

«Отслеживание контактов может помочь замедлить распространение COVID-19 и может быть сделано без ущерба для конфиденциальности пользователя», — написал в своем Twitter генеральный директор Apple Тим Кук.

В отличие от GPS, программа не будет собирать сведения о физическом местонахождении людей, а будет принимать сигналы соседних телефонов с определенными интервалами и сохранять данные связи между ними в базе данных, поэтому конфиденциальность не будет нарушена.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

yury_2211

Спасибо сказать кому? У нас бензин, по состоянию на 06.04.2020г., стоил столько же, сколько в США - 0,61...

antibacila

Не согласен с тобой. Качество бензина - дрянь. И не забывай сравнивая ценник бензина, не забудь сравнить...

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Тянет на экстремизм. 😀 Верноподанным положено безропотно платить столько, сколько назначит барин...

Leonrek

Дональд, прекращайте троллить Русских либералов и борцов с Путиным, им и так нелегко))