Приложение покажет контакт с зараженным коронавирусом

Разрабатываемое компаниями Apple и Google приложение сможет отслеживать распространение коронавируса и позволит пользователям обмениваться данными о случаях инфицирования и потенциальных контактах с зараженными гражданами.

Система будет собирать данные о телефонах, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. Затем их будут передавать в официальные приложения органов здравоохранения. Пользователи, которые их скачивают, смогут указывать, что у них диагностирован COVID-19.

Сразу после этого система сможет предупредить других пользователей, что они контактировали с зараженным человеком — на основе данных перемещений каждого владельцам мобильного устройства, пишет The Verge.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Создан блокирующий COVID-19 искусственный вирус

Запуск системы запланирован на середину мая. Более того, через несколько месяцев софт могут встроить в базовые операционные системы iOS или Android, она станет доступна любому владельцу смартфона на этих платформах.

«Отслеживание контактов может помочь замедлить распространение COVID-19 и может быть сделано без ущерба для конфиденциальности пользователя», — написал в своем Twitter генеральный директор Apple Тим Кук.

В отличие от GPS, программа не будет собирать сведения о физическом местонахождении людей, а будет принимать сигналы соседних телефонов с определенными интервалами и сохранять данные связи между ними в базе данных, поэтому конфиденциальность не будет нарушена.