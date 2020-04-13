Российские автозаводы массово возобновили работу

Российские автоконцерны: АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ и «Автотор» — возобновили производство с понедельника. Предприятия усилили меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Выпуск автомобилей в России был приостановлен с 30 марта в связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях. Первым, с 6 апреля, конвейер на автозаводе в Набережных Челнах запустил «КамАЗ».

Все цеха, офисы, оборудование и инструменты на АвтоВАЗе были продезинфицированы, сообщила пресс-служба компании. ГАЗ организует дезинфекцию всех поверхностей каждые два часа.

Автопроизводители приобрели термометры и организовали контроль температуры тела в течение рабочего дня. Для сотрудников подготовлены маски.

Иностранные концерны, заводы которых расположены в России, возобновлять производство автомобилей не спешат. Приостановка конвейера продолжается на заводах Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, Volkswagen и PSA в Калуге и Renault в Москве.