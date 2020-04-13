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Число заболевших COVID-19 в Томской области увеличилось вдвое

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Томской области в понедельник, общее число инфицированных увеличилось до восьми человек, сообщила пресс-служба регионального депздрава.

«Установлено, что один из заболевших выезжал из Томской области в Новосибирск, остальные – контактные заболевшего, диагноз которого был подтвержден 8 апреля», — говорится в сообщении.

Все заболевшие изолированы: трое заразившихся в одном из районов области проходят лечение в респираторном госпитале МСЧ №2, один житель Томска — в инфекционном отделении районной больницы.

По данным на 13 апреля, всего в Томской области зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией: три человека выздоровели, пятеро находятся на лечении.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в понедельник продлил режим самоизоляции до 30 апреля. «Предстоящие две недели, по нашим прогнозам, будут самыми сложными и решающими. Напомню о двух с половиной тысячах жителей Томской области, которые вернулись из-за границы. Они в самоизоляции, но болезнь и у них, и у тех, кто контактировал с ними, на пике проявления», — сказал он.


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antibacila

Не согласен с тобой. Качество бензина - дрянь. И не забывай сравнивая ценник бензина, не забудь сравнить...

yury_2211

Спасибо сказать кому? У нас бензин, по состоянию на 06.04.2020г., стоил столько же, сколько в США - 0,61...

bulygin-dima

ЦитатаЗдравствуйте.Сегодня 12 апреля День Космонавтики.и вербное воскресенье. с праздником господа!

liverpool73

В чем детский сад!? Они сейчас имя и страну первого космонавта не называют, а лет через пять, будут глотки...

Leonrek

Дональд, прекращайте троллить Русских либералов и борцов с Путиным, им и так нелегко))