Число заболевших COVID-19 в Томской области увеличилось вдвое

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Томской области в понедельник, общее число инфицированных увеличилось до восьми человек, сообщила пресс-служба регионального депздрава.

«Установлено, что один из заболевших выезжал из Томской области в Новосибирск, остальные – контактные заболевшего, диагноз которого был подтвержден 8 апреля», — говорится в сообщении.

Все заболевшие изолированы: трое заразившихся в одном из районов области проходят лечение в респираторном госпитале МСЧ №2, один житель Томска — в инфекционном отделении районной больницы.

По данным на 13 апреля, всего в Томской области зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией: три человека выздоровели, пятеро находятся на лечении.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в понедельник продлил режим самоизоляции до 30 апреля. «Предстоящие две недели, по нашим прогнозам, будут самыми сложными и решающими. Напомню о двух с половиной тысячах жителей Томской области, которые вернулись из-за границы. Они в самоизоляции, но болезнь и у них, и у тех, кто контактировал с ними, на пике проявления», — сказал он.