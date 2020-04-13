Знаменитости научат зрителей ТВ сидеть дома

Актеры, музыканты и спортсмены станут гостями программы «У нас все дома» с ведущим Егором Еремеевым, где обсудят, чем заняться дома на самоизоляции, сообщила пресс-служба Первого канала.

Героями первых выпусков станут Анфиса Чехова, Алексей Ягудин, Нонна Гришаева с мужем Александром, семьи модельера Валентина Юдашкина и футболиста Павла Погребняка, Елена Воробей, Жанна Бадоева и другие.

Нонна Гришаева расскажет, как обрабатывает продукты из магазина. Валентин Юдашкин покажет, как самостоятельно изготовить антисептик. Алексей Ягудин поделится секретами приучения детей к спорту. Солист группы «Корни» Александр Бердников устроит на кухне домашний ресторан и пригласит вторую половину на романтический ужин. Елена Воробей, став волонтером, помогает одиноким пожилым людям и бесконтактно доставляет им продукты.

Знаменитости будут показывать, как они живут в условиях карантина, а эксперты программы «На самом деле» Сабина Пантус и Роман Устюжанин обсудят, правильно ли те ведут себя в период самоизоляции. Приглашенные специалисты снабдят зрителей практическими советами, а также развеют мифы о защите от коронавируса.

Проект «У нас все дома» стартует на Первом канале с 13 апреля в 18.40.