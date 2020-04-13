Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

Минобороны России к 75-летию освобождения Вены в новом мультимедийном разделе «Венский вальс Победы» на сайте ведомства представлены уникальные материалы о битве за австрийскую столицу, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Ровно 75 лет назад, 13 апреля 1945 года Красная Армия в ходе Венской наступательной операции выбила силы вермахта из города. Наиболее отличившееся в боях за город, были представлены к присвоению наименования «Венских» и к награждению орденами. В Москве вечером 13 апреля 1945 года в честь освобождения австрийской столицы был дан артиллерийский салют.

Битва за Вену носила ожесточенный и упорный характер. Красной Армии противостояли лучшие силы врага, в том числе танковые дивизии войск СС. В боях за Вену советские бойцы демонстрировали выдающуюся храбрость и мужество.

«Противник воздвиг на улицах баррикады, произвел их минирование. Здания, особенно на перекрестках улиц, использовались как огневые точки, автоматчики и пулеметчики вели огонь из хороших и незаметных укрытий. Широкое применение нашли арторудия всех калибров», — докладывается в журнале боевых действий.

В политдонесении 3-го Украинского фронта от 20 апреля 1945 года приведены многочисленные примеры героизма и отваги красноармейцев.

В ходе боев за Вену с 16 марта по 13 апреля войска фронта разгромили 11 танковых дивизий немцев, в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 1345 танков и самоходных орудий, 2250 полевых орудий и много другого военного имущества.

Местные жители положительно восприняли приход Красной Армии. Согласно постановлению Государственного комитета обороны от 23 мая 1945 года о снабжении Вены продовольствием, местным властям были переданы сотни тонн зерна, мясопродуктов, сахара, соли и других продуктов.

Жители Вены радушно встретили солдат и офицеров Красной Армии. Советскими властями было принято решение о снабжении продовольствием населения города. Сами венцы говорили о том, что у них «исчез страх голода, а великодушие советского народа превзошло всякие ожидания».